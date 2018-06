Même si les moyens du LOSC sur le mercato vont être considérablement limités - la DNCG veillant au grain - le club nordiste compte quand même frapper quelques coups intéressants cet été. France Football dévoile ainsi deux noms qui pourraient renforcer le secteur offensif des Dogues.

Le premier nom n’est autre que Loïc Rémy, sous contrat avec Las Palmas jusqu’en 2019. Le club vient de descendre en D2, et on peut donc imaginer un départ. L’autre nom est un peu plus surprenant, puisqu’il s’agirait de Fernando Torres. Si son transfert vers le Sagan Tosu venait à tomber à l’eau, le LOSC tenterait sa chance...