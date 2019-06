Nicolas Pépé sera l’un des grands noms de ce mercato estival. On parle déjà de montants dépassant les 50 millions d’euros pour le joueur, et si on vous informait en exclusivité que le Bayern Munich était bien en pole position, on reste aussi attentif à sa situation en Angleterre.

Mais comme l’explique le London Evening Standard, Liverpool n’est pas intéressé par ses services. Les Reds ne vont a priori pas réaliser de gros transferts, se contentant de petites retouches dans leur effectif, et la direction pense que le nom du club est utilisé pour faire monter la cote du joueur. Alex Oxlade-Chamberlain devrait d’ailleurs bientôt recevoir un nouveau contrat.

