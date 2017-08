Coup d’envoi de la saison pour le Lille de Marcelo Bielsa, pour une affiche qui donne clairement envie, puisque les Dogues accueillent le FC Nantes de Claudio Ranieri ! Un duel tactique de haute volée donc !

Et pour ce match, on notera les présences des nouvelles recrues Edgar Ié ou Luiz Araujo chez les Lillois, ou encore Kacaniklic et Pallois côté canari.

Les compositions

Lille : Maignan - Malcuit, Edgar Ié, Alonso, Ballo-Touré - Amadou, Mendes - El Ghazi, Benzia, Luiz Araujo - De Préville

Nantes : Dupé - Dubois, Diego Carlos, Pallois, Djidji - Iloki, Rongier, A.Touré, Kacaniklic - Sala, Nakoulma