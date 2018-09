Affiche de la 8e journée de Ligue 1, le duel entre le LOSC et l’Olympique de Marseille s’annonce passionnant entre deux équipes en forme. Côté lillois, Christophe Galtier est resté fidèle à ses principes et conserve une équipe traditionnelle. Mike Maignan est dans les cages et peut compter sur Çelik, Fonte, Dabila et Ballo-Touré en défense. Le milieu de terrain est occupé par Thiago Mendes et Xeka. Loïc Rémy prend la pointe de l’attaque et pourra compter sur Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba pour amener le danger.

L’Olympique de Marseille de son côté évolue en 4-2-3-1. Steve Mandanda fait son retour dans les cages. Devant lui, Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Luiz Gustavo et Hiroki Sakai forment la défense. Grégory Sertic et Kevin Strootman constituent le double pivot. Enfin, la triplette Radonjic, Thauvin, Ocampos soutient Valère Germain en attaque.

Compositions :

LOSC : Maignan - Çelik, Fonte, Dabila, Ballo-Touré - Thiago Mendes, Xeka - Pépé, Ikoné, J.Bamba - Rémy

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Luiz Gustavo, Sakai - Sertic, Strootman - Radonjic, Thauvin, Ocampos - Germain