Officiellement transféré, ce jeudi, du Paris Saint-Germain au LOSC, Virgiliu Postolachi (19 ans) va tenter de s’imposer chez les vice-champions de France. Présenté dans la foulée au domaine de Luchin, l’attaquant a justifié son choix de rejoindre les Dogues.

« Oui, on a beaucoup discuté de ça (du temps de jeu). Pour moi l’objectif c’était d’intégrer un groupe pro, m’entraîner toutes les semaines avec eux. Le weekend au début ça va être avec la réserve. C’est à moi de progresser, d’attraper ma place dans le vestiaire et d’avoir mon temps de jeu en pro, explique l’ancien parisien en conférence de presse. Ce n’est que du travail. Mais je suis sûr de mes capacités. Ça va le faire. Je suis très fier et heureux d’être là. Il y a beaucoup de travail qui m’attend pour arriver au haut niveau. Pourquoi le LOSC ? Le projet de grandir, de m’améliorer m’a plu. »

