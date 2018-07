Le départ d’Yves Bissouma vers Brighton se précise et devrait bientôt être officiel. Le milieu de terrain malien de 21 ans a annoncé, via son compte Instagram, son départ du club du nord de la France.

« Après 2 années passées au LOSC une page se tourne pour moi. J’ai vécu des moments merveilleux qui m’ont aidé à grandir en tant que professionnel. Même si cette saison a été difficile pour les supporters et le Club, c’est aussi dans ces moments que l’on grandit. Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Club, mes coéquipiers et les supporters pour m’avoir accueilli à mon arrivée de Bamako. Malgré les différences de températures, j’ai trouvé dans le Nord la même chaleur que dans mon pays. Et pour cela, vous resterez à jamais dans mon cœur. Je souhaite au Club et aux supporters le meilleur », a écrit le joueur.