Seul joueur du PSG à se montrer vraiment au niveau, Kylian Mbappé a marqué mardi soir à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich (3-1) et fut détonateur de toutes les occasions parisiennes. Sur Twitter, Gary Lineker a livré son sentiment sur le jeune natif de Bondy, le comparant aux phénomènes du football :

« Mbappé sera la prochaine superstar. Cela me fait peur à quel point il est bon. » peut-on lire sur le tweet. « Il me fait penser au Brésilien Ronaldo. La force, l’habilité, l’efficacité devant le but. Il a tout. » D’autres gloires du football britannique y sont allées de leurs louanges : « Le meilleur jeune joueur du monde aujourd’hui » a estimé Paul Scholes. « Aucun doute sur le fait qu’il arrivera en haut » a surenchéri Frank Lampard.