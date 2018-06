Durant sa carrière, Lionel Messi a été confronté au fisc espagnol plus d’une fois. En juillet 2016, la star argentine avait été reconnue coupable de fraude fiscale et avait été condamnée à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Cette année, le fisc espagnol est revenu à la charge. En cause cette fois-ci, des paiements du FC Barcelone à hauteur de 12 M€ à la fondation de Lionel Messi.

La justice espagnole chercherait à savoir si les paiements du club catalan entre 2010 et 2016 ont pu constituer des salaires déguisés. Lors d’une interview accordée à Sport, la Pulga est revenue sur cet épisode qui lui a donné bien des maux de tête. « Il y avait un ordre venant de Madrid de m’attaquer, me frapper et profiter de mon moment de faiblesse. Ce fut très dur de vivre ça », a-t-il déclaré.