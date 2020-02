Le Barça a connu une semaine très agitée en interne. Lionel Messi et Eric Abidal se sont allumés par presse interposée, l’Argentin reprochant au directeur sportif français de s’en être pris aux joueurs dans les médias qu’il accuse d’avoir lâché Ernesto Valverde. Il n’en fallait pas plus pour faire naître des rumeurs de toutes sortes et notamment un départ de « La Pulga » de son club de toujours.

Dans la journée de vendredi, Pep Guardiola a déjà démenti une éventuelle arrivée de la star argentine à Manchester City en conférence de presse. Sky Sports va dans ce sens également. D’après le média anglais, Lionel Messi (32 ans) ne compte pas venir chez les Citizens et retrouver son ancien entraîneur. Il ne souhaite pas non plus quitter le Barça, chez qui son contrat court jusqu’en 2021.