Daniel Sturridge fait partie de la même catégorie de joueurs qu’Abou Diaby ou encore Yoann Gourcuff. Oui, ces joueurs dont le talent n’est plus à présenter, mais qui ont vu leur carrière gâchée à cause d’innombrables blessures. Depuis plusieurs années, l’attaquant anglais n’est plus que l’ombre de lui-même. Prêté cette saison à West Bromwich dans le but d’avoir du temps de jeu, le joueur de 28 ans a encore été handicapé par les blessures.

De retour à Anfield, Daniel Sturridge ne devrait cependant par revêtir le maillot de Liverpool. Les dirigeants des Reds souhaitent récupérer quelques liquidités, à un an de la fin de son contrat. D’après The Times, ces derniers ont fixé le prix de son départ à environ 17 M€. Fenerbahçe et Séville ont fait part de leur intérêt, mais son salaire conséquent (près de 114 000 € par semaine) pourrait compliquer ce dossier. Affaire à suivre.