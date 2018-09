Transféré de l’AS Roma à Liverpool pour environ 75 M€ cet été, Alisson Becker s’est bien adapté à son nouveau club, ainsi qu’à la Premier League. En six matchs de championnat, le portier brésilien n’a encaissé que deux buts, bien que le premier soit une grosse erreur de sa part. Interrogé par le Telegraph, il est revenu sur sa boulette.

« Je suis plus mature aujourd’hui, alors je gère mieux mes erreurs qu’avant, lorsque je m’enfermais et que je voulais être seul. Mais si vous regardez mon parcours professionnel, en tant que gardien de but, je ne suis pas quelqu’un qui fait beaucoup d’erreurs. » Il a également analysé ses performances avec les Reds. « J’aime faire des arrêts simples. Je ne fais pas d’arrêts pour la caméra. Si la balle est devant moi, je ne plongerai pas. Si c’est à côté de moi, je vais plonger sur le côté. Mes arrêts ne sont pas un spectacle ou des scènes pour Hollywood. »