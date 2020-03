Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Liverpool. Battus pour la première fois en championnat la semaine passée, les Reds ont ensuite été éliminés dès le 5e tour de FA Cup par Chelsea. A quelques jours du 8e de finale retour en Ligue des Champions, le probable futur champion d’Angleterre nous apprend qu’Alisson Becker sera blessé.

Jürgen Klopp l’a confirmé en conférence de presse. Le gardien, qui n’a pas été convoqué par Tite avec le Brésil, souffre d’un « petit muscle dans la région de la hanche » depuis le dernier entraînement. Le coach allemand a également déclaré que son portier serait forfait pour la réception de Bournemouth samedi (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), puis cette de l’Atlético de Madrid mercredi prochain (également en live commenté sur notre site). C’est donc Adrián qui jouera face au club espagnol en Ligue des Champions.

Alisson Becker is ruled out of Saturday's @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp

— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020