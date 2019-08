La 3e journée de Premier League est l’occasion d’un duel entre les deux seules équipes à avoir remporté leurs deux premiers matches ! À Anfield, Liverpool reçoit Arsenal à 18h30, avec en jeu la place de leader. Invaincu lors de ses huit derniers matchs contre Arsenal, toutes compétitions confondues (4V, 4N), Liverpool a déjà l’occasion de faire un petit trou en tête du classement, en cas de succès. Pour ce choc du championnat anglais, Jürgen Klopp est privé d’Alisson, Naby Keita et Nathaniel Clyne. Le technicien allemand peut toutefois compter sur un onze en 4-3-3 très solide, avec Adrian dans les cages, un quatuor défensif composé d’Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson. Au milieu, Henderson, Fabinho et Wijnaldum assureront l’animation offensive, avec le célèbre trio composé de Salah, Firmino et Mané aux avant-postes.

Côté Gunners, alors que Mesut Ozil, Granit Xhaka et Rob Holding ont repris l’entraînement collectif, la recrue écossaise Kieran Tierney, Hector Bellerin, Emile Smith-Rowe et Konstantinos Mavropanos sont absents, car toujours blessés. Pour tenter de réaliser le meilleur départ d’Arsenal depuis la saison 2004/05, Unai Emery aligne un 4-3-3 avec Leno dans le but. Derrière, Maitland-Niles et Monreal évolueront sur les côtés, alors que David Luiz et Sokratis seront charger de contrôler la surface. Au milieu, Guendouzi et Xhaka sont accompagnés par Joe Willock. Dani Ceballos est aujourd’hui positionné sur l’aile gauche, Pierre-Emerick Aubameyang évoluant dans l’axe et Nicolas Pépé prenant le côté droit. Alexandre Lacazette débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Arsenal : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal - Guendouzi, Xhaka, Willock - Pépé, Aubameyang, Ceballos

