La Ligue des Champions se poursuit malgré l’épidémie de Coronavirus et Liverpool reçoit l’Atlético de Madrid dans un stade d’Anfield Road où les supporters pourront finalement affluer.

A domicile, Liverpool s’organise dans un 4-3-3 avec Adrian dans les cages. Ce dernier voit Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson prendre place devant lui. Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum se retrouvent au cœur du jeu tandis que Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané sont présents en attaque.

De son côté, l’Atlético de Madrid opte pour son traditionnel 4-4-2 avec Jan Oblak comme dernier rempart. Il peut compter sur Kieran Trippier, Stevan Savic, Felipe Monteiro et Renan Lodi en défense. Joao Felix, Koke, Thomas Partey et Saul Niguez se retrouvent au milieu du terrain. Enfin, Angel Correa et Diego Costa sont associés en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Felix, Koke, Partey, Saul - Correa, Costa