À quatre jours de son huitième de finale retour décisif de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid (défaite 1-0 à l’aller), les Reds de Liverpool (1er avec 79 points) reçoivent le dix-huitième du championnat Bournemouth (27 points) ce samedi à Anfield (13 heures 30). Pour cette rencontre, Jürgen Klopp est privé de deux titulaires : Jordan Henderson (cuisse) et Alisson Becker (lésion musculaire). C’est donc Adrian qui sera aligné dans les buts des locaux.

La défense sera, elle, composée d’un quatuor James Milner - Virgil van Dijk - Joe Gomez - Trent Alexander-Arnold. Devant eux, Fabinho sera épaulé par Georginio Wijnaldum et Alex Oxlade-Chamberlain. L’attaque sera quant à elle menée par l’indéboulonnable triplette Sadio Mané-Roberto Firmino-Mohamed Salah. Côté visiteur, Eddie Howe aligne également un 4-3-3. Adam Smith, Nathan Aké, Steve Cook et Jack Stacey forment la ligne défensive chargée de protéger Aaron Ramsdale. Lewis Cook, Jefferson Lerma et Philip Billing sont dans l’entrejeu, alors que le trio Junior Stanislas-Callum Wilson-Ryan Fraser tentera de faire peser le danger sur la défense adverse.

Les compositions :

Liverpool : Adrian - Milner, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold - Fabinho, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Mané, Firmino, Salah

Bournemouth : Ramsdale - Smith, Aké, Cook, Stacey - Lerma, Cook, Billing - Stanislas, Wilson, Fraser