Quel maillot portera Emre Can la saison prochaine ? En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, le milieu de terrain allemand ne sait encore de quoi son avenir sera fait. Alors que la Juventus semblait tenir la corde dans ce dossier, le principal intéressé a tenu à mettre les choses aux clairs.

« Je n’ai encore rien signé (avec la Juventus). Je parle avec tout le monde », a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Telegraph. Ce dernier n’écarte aucune piste, même celle de prolonger avec les Reds. « Bien sûr que je parle avec Liverpool. Pourquoi pas resté. J’ai toujours un contrat ici. C’est un club génial. Ce que je peux dire ? Mon agent s’occupe du reste. Moi, je me concentre sur le terrain, de mes performances et du football. Je donne tout pour l’équipe. »