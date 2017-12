Auteur d’un triplé mercredi lors de la victoire éclatante de Liverpool en Ligue des champions contre le Spartak Moscou (7-0), Philippe Coutinho attire à nouveau le FC Barcelone selon les informations de plusieurs médias espagnols. Les dirigeants du club catalan, qui avait déjà essayé de s’offrir le milieu offensif brésilien de 25 ans lors du dernier mercato estival, seraient prêts à repasser à l’attaque avec une offre de 150 millions d’euros évoqués.

Après la victoire des Reds mercredi, Coutinho s’est montré évasif quant à son avenir. « Je ne sais pas comme le futur se déroulera. Ce que se passera en janvier, on le saura en janvier. Je ne sais pas s’il y aura une offre. Je suis à Liverpool, et je fais de mon mieux pour avoir l’opportunité de jouer et de respecter le maillot et les supporters. L’été dernier, il y avait une offre qui arrive à n’importe quel employé et j’étais intéressé ».