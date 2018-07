Alors que la Coupe du Monde arrive à son terme, de nombreux clubs ont déjà repris le chemin de l’entrainement. Pour d’autres, l’heure est à la découverte et à la présentation des nouveaux maillots pour la saison à venir.

Après avoir dévoilé un maillot domicile aux couleurs classiques du club, et le maillot extérieur qu’ils étrenneront pour la saison 2018/2019, les Reds ont dévoilé leur troisième tunique ce jeudi matin. Un maillot blanc et gris qui devrait ravir les fans !

For those floodlit nights that we’ll never forget.

Your #NBFootball @LFC 18-19 Third Kit is available globally now.#ThisMeansMore #LFC pic.twitter.com/r8ZymtleId

— New Balance Football (@NBFootball) 12 juillet 2018