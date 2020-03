Malgré son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, Liverpool réalise une saison exceptionnelle, avec notamment 27 victoires sur 29 journées de Premier League, dont 18 de rang. Les Reds sont en grande forme à l’image de Mohamed Salah, quatrième meilleur buteur du championnat (16 buts). Cependant, l’Égyptien est très loin de recueillir les louanges de Don Hutchinson, ancien joueur des Reds.

Celui qui a porté le maillot de Liverpool entre 1990 et 1994 ne s’est pas montré très tendre avec l’attaquant. « Je vois Salah jouer chaque semaine et ses statistiques sont excellentes. Il fait des choses géniales. Mais dans les bases, c’est faible. Il n’arrive pas à passer le ballon à 5 mètres et cherche à prendre le dessus sur tous ceux qui se trouvent sur son chemin mais ça ne marche jamais », a-t-il rapporté pour ESPN. Et l’ancien milieu de terrain ne serait pas contre un départ de l’Égyptien pour laisser la place à Jadon Sancho. Vous l’aurez bien compris, Don Hutchinson ne porte pas Mohamed Salah dans son cœur.