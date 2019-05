Il n’a pas forcément brillé lors de cette double confrontation avec le FC Barcelone. Mais peu importe. Arrivé à Liverpool l’été dernier, Fabinho va vivre sa première finale de Ligue des Champions après l’incroyable scénario de la demi-finale retour face aux Blaugranas (4-0). Un match dingue sur lequel est revenu l’ancien Monégasque.

« On est mort après un match comme ça. On a pas beaucoup de temps pour récupéré mais on a préparé une saison pour jouer la finale de la Ligue des Champions et pour être en course pour le titre en Premier League. Il faut des forces et on l’a fait. Sur le premier match j’ai dis que c’est juste le résultat qui n’allait pas mais la prestation était bonne on a pressé et on a joué notre vie sur le terrain. On avait des forces pour récupérer et garder des ballons. Après le match avec les supporteurs c’était incroyable. Oui toute l’équipe a défendu comme des chiens des fous. On a laissé notre vie sur le terrain. J’ai essayé de fermer les espaces que les ballons n’arrivent pas à lui (Lionel Messi) je suis content de notre prestation collective », a-t-il déclaré sur RMC Sport.