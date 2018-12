Il y a quelques jours, L’Équipe expliquait que le Paris SG souhaitait réactiver la piste Fabinho d’ici le mercato d’hiver. Une information qui est parvenue aux oreilles du milieu de terrain de Liverpool. Interrogé par UOL Esporte au Brésil, l’international auriverde (7 sélections) a répondu sans détour.

« On m’a dit que quelque chose était sorti dans la presse, mais je n’ai jamais dit que je voulais quitter Liverpool. J’étais conscient que je devais être patient et attendre mon tour. Je suis heureux à Liverpool et je n’ai pas de raison de partir », a-t-il lancé. Le PSG doit donc chercher ailleurs...