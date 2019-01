Annoncé sur le départ en novembre, alors qu’il était en manque de temps de jeu à Liverpool, Fabinho a depuis réussi à convaincre son entraîneur de le titulariser, puisqu’il a foulé la pelouse à douze reprises sur les treize derniers matchs de championnat avec les Reds. Il est revenu, dans une interview accordée à L’Équipe, sur les bruits qui l’envoyaient au PSG : « Je n’ai jamais pensé aller voir ailleurs. Je sais que beaucoup de choses sont sorties dans les journaux, mais tout n’était pas vrai. Ce qui est amusant, c’est que cette histoire de prêt au PSG est sortie juste avant notre match de Ligue des champions (1-2, le 28 novembre 2018). Et j’avais déjà vécu une histoire semblable la veille de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco (3-0, le 31 mars 2018). C’est une drôle de coïncidence, non ? »

Le Brésilien admet en revanche avoir été tenté de signer au PSG, mais une année plus tôt : « En fait, si j’avais dû signer au PSG, c’est l’année d’avant que cela aurait pu se faire (à l’été 2017), explique le Brésilien. Ils étaient très intéressés, j’avais beaucoup parlé avec Antero (Henrique, le directeur sportif du PSG) et les dirigeants parisiens, mais ça n’a pas marché. L’année d’après, je n’ai pas attendu après eux… Et puis, je pensais que c’était le moment de quitter la France. »