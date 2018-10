Après plusieurs mercatos où il était resté à quai, Fabinho a enfin pu quitter Monaco cet été 2018. Direction Liverpool pour le Brésilien. Après des premiers pas peu évidents, car il n’avait pas vraiment beaucoup de temps de jeu, Fabinho se sent de mieux en mieux chez les Reds lui qui vient d’enchaîner avec deux titularisations de suite. Interrogé par ESPN, il est revenu sur ses débuts compliqués. « Cette période d’adaptation n’a pas été facile. Nous avons joué de nombreuses fois et il y a de nombreuses fois où je n’ai pas été choisi. Mais j’ai essayé d’apprendre de tout cela. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Les coaches étaient toujours sympas avec moi. Ils ne m’ont pas laissé avoir le moral au plus bas. J’ai travaillé pour être prêt ».

Il poursuit : « Je suis très heureux. J’espère que ça va continuer ainsi. Je sais que le niveau est élevé ici. Vous devez toujours essayer de faire une bonne performance. Dans notre équipe, nous avons beaucoup d’options au milieu de terrain. Bien sûr, ce n’est pas possible d’être toujours appelé. Mais dès que le coach aura besoin de moi, je serais prêt pour ça. J’ai eu l’opportunité mercredi dernier (contre l’Etoile Rouge en LdC, ndlr). Je crois que j’ai fait un bon match et contre Cardiff, je crois que j’ai aidé l’équipe au milieu de terrain. Le match contre Cardiff a été dur. C’est la Premier League. Je suis encore en train d’apprendre jour après jour à quel point les matches peuvent être durs. Je suis heureux de cela ».