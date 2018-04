Blessé au dos et absent lors du quart de finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Manchester City (3-0), Emre Can pourrait ne plus porter le maillot des Reds cette saison. Selon le Mirror, sa blessure du milieu de terrain allemande serait bien plus grave que prévu.

Déjà forfait pour la prochaine rencontre, soit le derby de la Merseyside contre Everton, le natif de Francfort pourrait également manquer la Coupe du monde avec l’Allemagne. Une bien mauvaise nouvelle pour celui qui n’était pas du voyage au Brésil en 2014. Une rechute à l’entraînement aurait amplifié sa blessure.