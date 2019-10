Annoncé comme l’un des grands espoirs en devenir du football anglais, le milieu de Liverpool Harvey Elliott (16 ans) a été rattrapé par la patrouille. Le jeune homme, qui compte une titularisation en Carabao Cup cette saison avec les Reds, apparaissait sur un post sur Snapchat se moquant du buteur de Tottenham et de la sélection d’Angleterre Harry Kane.

La FA vient de le suspendre de toute compétition nationale de clubs pour une durée de 14 jours à compter du 24 octobre. Il a également été obligé de présenter des excuses publiques, et va devoir prendre des cours de bonne conduite et payer une amende d’environ 400€.

Liverpool FC's Harvey Elliott has been suspended from playing in all domestic club football for a period of 14 days. Full statement : https://t.co/YvPgQD2LGg. pic.twitter.com/jiPZlS8ILD

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 11, 2019