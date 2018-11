Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Liverpool pour la cinquième journée de Ligue des Champions (2-1). Une victoire qui s’est dessinée en première période après les buts de Juan Bernat et Neymar. Si James Milner a réduit le score sur penalty après une faute d’Angel Di Maria, l’international anglais, comme son entraîneur, a pesté contre l’arbitrage de Monsieur Marciniak.

En effet, le numéro 7 des Reds s’est fendu d’un tweet ce jeudi matin, écrivant : « Cela résume tout... mais un grand match à Anfield et on y sera ». Pour rappel, Jürgen Klopp avait également râlé contre l’arbitrage ce matin, déclarant notamment : « Le nombre d’interruptions du jeu ce soir à cause de joueurs par terre ou en train de se plaindre... C’était fou ! Regardez, nous avons gagné deux fois le trophée du fair-play en Angleterre. Mais ce soir on nous aurait pris pour des bouchers si l’on se base sur nos cartons par exemple ».

This just about sums it up... but one big night at Anfield and we're through #YNWA #championsleague pic.twitter.com/S8U3HrPfUD

— James Milner (@JamesMilner) 29 novembre 2018