Coup dur pour Liverpool. Titulaire hier soir lors de la victoire des Reds contre Burnley (1-3, 15e journée de PL), Joe Gomez n’a pas pu terminer la rencontre. Touché à la jambe gauche, le défenseur anglais a dû laisser sa place à Alexander-Arnold (23e). Et ce jeudi, le club anglais a communiqué l’indisponibilité du joueur de 21 ans, titulaire à 14 reprises toutes compétitions confondues cette saison (sur 18 matches, ndlr).

Comme expliqué sur le site internet des Reds, les examens passés par Joe Gomez ce jeudi ont confirmé une fracture à la jambe gauche. L’international anglais va donc manquer les six prochaines semaines de compétition. Jürgen Klopp devra faire sans lui notamment face au Napoli mardi soir lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Un match important pour les Reds qui peuvent encore se qualifier pour la phase finale.

Joe Gomez sustained a fracture to the lower left leg during last night's game against Burnley...

— Liverpool FC (@LFC) 6 décembre 2018