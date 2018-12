Bon depuis le début de la saison avec Liverpool, avec qui il a joué 18 matches toutes compétitions confondues, Joe Gomez (21 ans) se rapprochait d’une prolongation de contrat, lui qui est arrivé chez les Reds en juillet 2015 et avec qui il était engagé jusqu’en 2022. C’est aujourd’hui officiel, malgré sa blessure, comme l’a annoncé le club sur son site internet.

Bien que cela ne soit pas indiqué dans le communiqué, la presse anglaise affirme que son nouveau bail court désormais jusqu’au mois de juin 2024. « Je suis au club depuis quelques années maintenant et j’ai le plaisir de jouer pour Liverpool et de comprendre ce que cela signifie. Je suis donc ravi d’avoir la possibilité de prolonger mon contrat ici », a-t-il confié.

@J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds !

https://t.co/IZwV5kxQUp pic.twitter.com/c5InmGpG7M

— Liverpool FC (@LFC) 10 décembre 2018