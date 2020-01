Jürgen Klopp n’est pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche. Alors que la dernière édition (2019) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avait pris part au cours de l’été, la prochaine compétition, qui aura lieu au Cameroun, se déroulera au début de l’année civile 2021, en hiver. Liverpool se retrouvera alors orphelin de trois joueurs : Sadio Mané, Mohamed Salah, et Naby Keita. Un fait qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les Reds, actuellement leader incontestés (et invaincus) de Premier League.

Après avoir récemment critiqué la densité du calendrier des clubs, le technicien allemand a livré son avis sur la CAN, dans des propos rapportés par le Daily Mail :« je ne pourrais pas plus respecter la Coupe d’Afrique des Nations que je le fais parce que j’aime cette compétition. Mais jouer un tournoi au milieu de la saison est un problème évident. Le retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au mois de janvier est, pour nous, une catastrophe. Cela n’aide pas les joueurs africains. Nous ne vendrons pas Sadio (Mané), Mo (Salah) ou Naby (Keita) juste parce qu’ils ont un tournoi en janvier et février, bien sûr que non, mais si vous devez prendre une décision concernant la venue d’un joueur, c’est énorme car, avant la saison, vous savez que vous ne l’aurez pas pendant 4 semaines. C’est un processus normal et en tant que club, vous devez penser à ces choses. Cela n’aide pas les joueurs, c’est sûr. Mais ces décisions se prennent sans demander aux joueurs, sans demander aux managers, sans rien demander à personne. Ce n’est qu’une décision ». Jürgen Klopp a conclu en estimant que « la FIFA, l’UEFA et les Fédérations de chaque pays doivent se réunir et finir par régler ça ».