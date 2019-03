Alors que Franz Beckenbauer, le président d’honneur du Bayern Munich, avait déclaré, au lendemain du 8e de finale retour de Ligue des champions remporté par Liverpool à l’Allianz Arena (1-3), que voir Jürgen Klopp s’asseoir sur le banc du Bayern « serait un point culminant », Jürgen étant « celui qui a appris aux Allemands à jouer au football rapidement », ce dernier a démenti les rumeurs qui l’envoient depuis en Bundesliga.

« Il n’y a pas de plus grande légende en Allemagne que Franz Beckenbauer, ça fait du bien qu’il parle de moi positivement, a déclaré l’entraîneur des Reds, dans des propos rapportés par le Liverpool Echo. C’est comme si le roi anoblissait un homme avec son épée. » Klopp a confié qu’il comptait aller au moins jusqu’au bout de son contrat à Liverpool, qui expire en 2022. « S’il pense cela (Beckenbauer, ndlr), c’est un compliment pour Liverpool. Le Bayern a tout bien fait depuis 10 ou 15 ans sans commettre beaucoup d’erreurs, mais j’estime que je suis bien là où je suis. Jusqu’à présent, cela a fonctionné et j’espère que cela durera beaucoup plus longtemps. Ce serait cool, car j’espère que dans 50 ou 60 ans, on se souviendra de moi (à Liverpool, ndlr). »