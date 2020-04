Tout se passe pour le mieux à Liverpool pour Jürgen Klopp. L’entraîneur des Reds réalise une saison exceptionnelle avec ses joueurs et est adoré par les fans. L’Allemand est si bien sur les bords de la Mersey qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Arrivé en 2015, il pourrait ainsi passer neuf saisons sur le banc des Reds avant d’autres éventuelles. Il peut ainsi suivre la voie tracée par les deux coaches les plus fidèles de Premier League : Sir Alex Ferguson (27 ans à MU) et Arsène Wenger (22 ans à Arsenal).

Cependant, le poste de sélectionneur de l’Allemagne plane au dessus de ce rêve qu’entretiennent les fans de Liverpool. Selon le Mirror, Jürgen Klopp est le favori pour succéder à Joachim Löw à la tête de la Mannschaft. Ce dernier occupe ce poste depuis maintenant quatorze années. Fortement critiqué après la déroute de l’Allemagne lors de la Coupe de Monde 2018, Löw s’est rattrapé lors des éliminatoires de l’Euro mais une deuxième contre-performance de suite lors d’une grande compétition pourrait lui être fatale.