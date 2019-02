Alors que son équipe a fait match nul contre Manchester United dimanche dernier (0-0), Jürgen Klopp a laissé éclater sa colère contre ses joueurs dans les vestiaires, à l’issue de la rencontre. L’Allemand était très remonté contre le fait que ses hommes n’aient pas réussi à inscrire le moindre but, malgré l’avalanche de blessures subie par les Mancuniens en première période Herrera (21e), Mata (25e) et Lingard (42e) sont sortis, alors que Rashford est resté sur le terrain malgré une blessure à la cheville).

The Sun indique que deux membres de l’effectif de Liverpool étaient particulièrement visés par Klopp : Jordan Henderson et Sadio Mané. Le premier avait refusé de serrer la main de son entraîneur lorsqu’il était sorti à la 72e minute, remplacé par Shaqiri. Le second a été très discret en attaque, alors que les Reds ont cruellement besoin de points pour espérer obtenir le titre de champion d’Angleterre en fin de saison, eux qui n’ont plus qu’une petite longueur d’avance sur Manchester City (66 points contre 65 pour City).