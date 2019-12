Le Boxing Day aura réservé un choc entre Liverpool, seul leader, et Leicester, son dauphin, jeudi soir (4-0). Mais il n’y aura pas vraiment eu match, les Reds ont largement dominé cette rencontre et ont pris une avance considérable de 13 points d’avance sur leur adversaire. Certainement un tournant de la saison en Premier League, où le titre de champion est plus que jamais promis aux champions d’Europe en titre. Pourtant, Jürgen Klopp refuse de parler de victoire finale dans cette compétition et maintient tout le monde sous pression.

« La seule chose qui change, c’est le nombre de points d’avance. Ils étaient à 10 maintenant ils sont à 13. Nous ne le ressentons pas, nous n’y pensons pas, nous ne l’avons pas mentionné une fois avant le match parce que ce n’est tout simplement pas intéressant, a déclaré le coach de Liverpool après la rencontre. Nous nous concentrons uniquement sur les prochains matchs. Nous jouerons les Wolves, Sheffield United, Everton, Tottenham et Manchester United dans les cinq prochains matchs, donc rien ne semble décidé. Le nombre de points n’est absolument pas pertinent. » Voilà qui est dit.