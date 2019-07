L’avenir de Gareth Bale semble s’écrire loin de Madrid et du Real. Arrivé en 2013 à la Casa Blanca, l’international gallois est sur le départ, et celui-ci pourrait atterrir en Chine mais rester en Europe n’est pas à exclure. Le week-end dernier, l’ancien joueur de Liverpool Paul Ince avait d’ailleurs suggéré aux Reds de tenter le coup Bale. Des mots qui sont arrivés jusqu’aux oreilles de Jürgen Klopp. Interrogé par Sky Sports, l’entraîneur du club de la Mersey a répondu à Ince et donc à la possibilité de voir l’ailier de 30 ans sous le maillot de Liverpool.

« Ces fantastiques joueurs de football ont des idées étranges. Je les respecte tous mais ils disent certainement ces choses parce que quelqu’un leur a demandé. Gareth Bale est un joueur du Real et s’il s’en va, il sera exceptionnellement coûteux. (...) C’est un joueur exceptionnel, je l’aime beaucoup, mais il ne s’agit pas de lui. Vous devez créer une équipe. Une équipe n’est pas une collection des meilleurs joueurs individuels, ils doivent travailler ensemble », a lâché le technicien allemand.

