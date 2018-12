Virevoltant avec ses dribbles, Mohamed Salah est souvent la victime de tacles appuyés de la part de ses adversaires. Ce qui cause souvent des penaltys en sa faveur. Mais cela lui attire tout de même les foudres de ces mêmes adversaires, l’accusant de trop plonger dans la surface, notamment lors des victoires contre Newcastle (le 26 décembre, 4-0) et face à Arsenal (le 29 décembre, 5-1), durant lesquelles il a obtenu un penalty à chaque fois.

Dans des propos rapportés par The Telegraph, son coach Jürgen Klopp a tenu à réagir et à le défendre contre ces critiques. « Il devrait y avoir du sang pour qu’un penalty soit sifflé ? Je pense que non. À ce moment-là, si vous ne touchez pas Mo, il passe le défenseur et tire, et nous savons qu’il est très bon dans ce domaine-là. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé autour de ça, mais l’arbitre était vraiment proche. Nous n’avons pas de simulateurs et ce n’était pas une simulation. Pour l’autre penalty, ce n’était pas une plongée. L’arbitre l’a décidé. Au cours des derniers trois ans et demi, nous avons eu plus de penaltys non sifflés quand il y avait vraiment faute. »