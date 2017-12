Transféré à Liverpool pour 84 millions d’euros (le transfert sera officialisé le 1er janvier prochain), Virgil van Dijk deviendra le défenseur le plus cher de l’histoire. L’entraîneur des Reds s’est exprimé sur l’arrivée du défenseur central néerlandais de 26 ans en provenance de Southampton. Et Jürgen Klopp est plus que satisfait.

« Qualité... c’est pour cela qu’on l’a acheté, c’est pour cela qu’on était intéressé par lui. C’est assez compliqué comme moment, car il est toujours un joueur de Southampton techniquement. C’est ainsi. J’aurais ainsi beaucoup plus de temps et d’opportunités pour lui parler. Je peux imaginer des gens penser "wow, quelle somme !". Mais pour moi, ce n’est pas vraiment intéressant. Nous ne créons pas les prix, le marché le fait », a lâché le coach allemand en conférence de presse.