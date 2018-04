Liverpool l’a emporté 5-2 au cours d’un match incroyable face à l’AS Roma ce mardi soir en Ligue des Champions. Mais les Reds ont aussi vu leur milieu de terrain Alex Oxlade-Chamberlain se blesser gravement, dès la 15e minute de jeu, sur un tacle de sa part. Le genou droit semble avoir été touché et Jürgen Klopp a confirmé que les nouvelles n’étaient pas bonnes.

« Oxlade, c’est probablement une très grave blessure. Quand on peut dire cela avant même le scanner, cela signifie que ce n’est pas une bonne nouvelle. C’est une perte majeure pour nous bien sûr. Il nous reste des matches très importants et l’équipe n’est pas des plus étoffées en ce moment. Il faudra être créatif pour les prochains matches », a déclaré l’entraîneur des Reds au micro de BT Sport après la rencontre.