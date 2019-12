Le 24 avril 2018, Alex Oxlade-Chamberlain a vécu l’un des pires moments de sa carrière. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou, le joueur de Liverpool avait notamment manqué la Coupe du Monde en Russie. Ce qui l’avait logiquement frustré comme il l’avait expliqué au micro de Sky Sports. « C’était vraiment difficile. Evidemment, j’avais une réelle chance de jouer et d’être définitivement là (en Russie, ndlr), alors ce n’était évidemment pas facile. Mais en même temps, je suis allé en Angleterre en mode fan. Vous ne pouvez pas être excité ».

Revenu à la compétition un an plus tard, le 26 avril 2019, l’Anglais enchaîne les matches cette saison. Mais lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, l’ancien joueur d’Arsenal a été touché. Ce mardi, Jürgen Klopp a donné de ses nouvelles en conférence de presse. « Concernant Oxlade, vous avez trois ligaments sur la cheville et l’un d’eux est endommagé. Je ne sais pas combien de temps cela peut prendre exactement. Mais nous verrons ». Les Reds croisent les doigts pour que ça ne soit pas très grave.