Liverpool affronte ce mardi Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Jürgen Kloop, présent en conférence de presse ce lundi, a donné des nouvelles de Mohamed Salah et Emre Can, deux de ses principaux atouts, incertains pour cause de blessures.

« Il n’y a pas de nouvelles pour l’instant, nous devons attendre un peu. Vous pouvez l’imaginer, avec le rythme et l’enchaînement des matches, c’est assez difficile, alors il faut attendre que les minutes passes et c’est ce que nous allons faire. Il n’y a rien de nouveau pour le moment, on verra. On verra après l’entraînement. Je ne suis encore sûr de rien à 100% mais j’espère que nous aurons une équipe plus conséquente que contre Everton. (...) Can ? Il est aux soins. Nous espérons le récupérer plus vite que prévu. Mais je ne peux rien dire d’autre », a-t-il lancé.