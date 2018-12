Liverpool s’est imposé sur le score d’un but à zéro à Anfield Road ce mardi soir contre Naples. Par conséquent, les Reds sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1 et finissent deuxièmes, derrière le PSG. L’entraîneur de la formation anglaise est absolument fou !

« Quel match ! Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs. Lors du match aller contre Naples, nous n’étions pas du tout présents. Nous avons prouvé aujourd’hui quel était notre vrai niveau. Nous les avons tellement pressés qu’ils ont été contraints de changer leur manière de jouer. Salah a marqué un but de fou. Et je ne sais même pas comment Alisson a sorti ce tir à la dernière minute. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais Mané n’a pas pu scorer après ce contre. La fin de match était folle. C’était typique d’Anfield », a exulté Jürgen Klopp en conférence de presse.