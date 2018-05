Moins de 48 heures après la défaite en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Liverpool a déjà annoncé le nom de sa première recrue. Son identité est bien connue en France puisqu’il s’agit de Fabinho. Après 5 ans à Monaco, le Brésilien de 24 ans file en Angleterre contre un chèque d’environ 50 M€. Un premier gros transfert qui en appellera sans doute d’autres pour les Scousers. Sur le site internet du club, Jürgen Klopp a expliqué pourquoi il avait fait signer le milieu de terrain.

« Nous avons signé un joueur fantastique, mais également une personne fantastique je pense. Tous les observateurs nous ont parlé de son attitude dans le vestiaire et à l’entraînement. Il a aussi une belle famille. Une personne comme lui va rendre notre vestiaire encore plus fort. Fabinho a la capacité et la mentalité de jouer au plus haut niveau dans un certain nombre de positions. Il peut jouer en 6, en 8 mais aussi latéral droit. C’est cool. Il est tactiquement très fort et intelligent. Je pense qu’il va améliorer notre équipe. J’aime qu’il soit jeune mais aussi expérimenté, avec un nombre élevé de matches. Cette signature nous donne de nouvelles opportunités et c’est pour ça que je suis excité. »