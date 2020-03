Avec la suspension des championnats et le confinement, Joël Matip a eu le temps d’accorder un entretien au média allemand 11 Freunde. Le défenseur central de Liverpool a rapporté une anecdote amusante de la mythique soirée vécue à Anfield en mai dernier, lorsque les Reds ont retourné le Barça 4-0 en demi-finale retour de Ligue des Champions. Après les festivités entre les joueurs et les supporters, l’international camerounais a été tiré au sort pour passer un test anti-dopage et là il se retrouve nez à nez avec un Lionel Messi abattu, et tiré au sort également.

« Quand je suis entré dans la salle pour faire le contrôle antidopage, il y avait un garçon assis là et complètement déprimé. C’était Messi. Vous connaissez les autres joueurs en jouant contre eux mais ce n’est pas comme si vous étiez assis l’un à côté de l’autre dans une petite pièce. Tout le monde faisait la fête et j’étais assis là dans une cabine avec Messi. » Une scène que l’on imagine cocasse.