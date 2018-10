Visiblement, la blessure à l’œil de Roberto Firmino lors du match contre Tottenham l’aura définitivement marqué. D’abord physiquement, puisque le doigt dans l’œil infligé par Vertonghen a causé de terribles douleurs à l’international brésilien (26 sélections), mais également psychologiquement, comme il l’explique dans une interview pour Sky Sports.

« J’avais peur de devenir aveugle d’un œil et de ne plus voir. Grâce à Dieu, rien de tel ne s’est passé et tout s’est amélioré progressivement jour après jour. Bien sûr, je prends mes médicaments et je surveille mes yeux. Ils sont très importants en tant que footballeur professionnel. Dieu merci, tout va bien maintenant. J’avais peur, mais la douleur a disparu graduellement après que le médecin m’ait donné un antidouleur. Lorsque l’incident s’est produit, tout était flou et je ne pouvais pas voir de mon œil gauche. Là, c’est beaucoup mieux. La douleur a disparu et je ne ressens plus rien. C’est toujours un peu rouge, mais j’espère que ça disparaîtra avec le temps », a ainsi révélé l’attaquant de Liverpool, qui avait inscrit le but de la victoire à Anfield contre le PSG (3-2) il y a plusieurs semaines et qui s’était fendu d’une célébration en rapport avec sa blessure, se cachant l’œil gauche.