Footballeur africain de l’année 2017 et sensation de Liverpool cette saison, Mohamed Salah (25 ans) a vu son nom annoncé dans l’orbite du Real Madrid, suite à des déclarations élogieuses de Zinedine Zidane à son sujet dans les colonnes de Four Four Two.

L’Égyptien des Reds a répondu à cette agitation sur Twitter. « J’ai entendu tellement de rumeurs que ça ne m’émeut plus. On me traite très bien à Liverpool et, aujourd’hui, j’appartiens à Liverpool et je suis heureux à Anfield », a-t-il fait savoir, également relayé par Marca et le Mirror. C’est dit.