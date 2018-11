Annoncé du côté de la Juventus et de l’AC Milan cet hiver, Fabinho ne devrait pas quitter Liverpool cet hiver. C’est le message clairement envoyé par Jurgen Klopp ce vendredi en marge de la conférence de presse d’avant match de Watford-Liverpool prévu samedi à 15h.

« Il s’installe dans l’équipe. Il a joué trois des quatre derniers matches et il a bien joué. Maintenant la période la plus intense de la saison approche et il a pris le temps de s’adapter à ce que nous voulions. Bien sûr qu’il ne partira pas. Ça serait complètement fou ! C’est le monde dans lequel nous vivons ou les gens qui ne jouent pas pendant quelques matches sont ouverts à un transfert. » Voilà qui devrait calmer les ardeurs des courtisans de l’ancien Monégasque acheté 45 M€ l’été dernier par les Reds.