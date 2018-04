L’homme de l’ombre des Reds de Liverpool a encore frappé. Cet homme, c’est James Milner, le guerrier de Jürgen Klopp. À 32 ans, le milieu anglais retrouve une seconde jeunesse avec le club de la Mersey. S’il n’est pas le plus fin techniquement de l’effectif des Reds, il est certainement celui qui possède le plus grand coffre physique et la plus grande générosité sur le pré.

Il l’a prouvé une fois de plus mardi soir, lors du festival offensif des siens face à l’AS Rome (5-2), en délivrant un corner parfait pour le deuxième but de Firmino. Une nouvelle offrande à son compteur, sa neuvième sur cette campagne 2017/2018 qui lui permet de rentrer dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles. Ainsi, il devient le premier joueur a atteindre un tel total depuis l’instauration de la nouvelle formule en 2003-2004, devant Wayne Rooney (8 en 2013/2014) et Neymar (8 en 2016/2017). Indispensable.

.