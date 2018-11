Du côté de l’OGC Nice, Patrick Vieira possède deux gardiens : Walter Benitez et Yoann Cardinale. Si depuis plusieurs matches, l’Argentin est titularisé dans les buts, il n’aurait pas forcément gagné sa place définitivement auprès de son coach, ce qui pousserait Nice à aller chercher un autre gardien. Ainsi, Simon Mignolet serait ciblé. Des rumeurs auxquelles son agent, Nico Vaesen, a coupé court, des propos relayés par ESPN.

« Nous devons être réalistes. Les circonstances doivent convenir à tout le monde. Si Simon part en janvier, Liverpool devra lui chercher un remplaçant. Nice ? Ce ne sont que des histoires des médias, je ne sais pas d’où ces histoires sont sorties. Ce n’est pas parce que je vais à un match et que je suis vu à Nice que je parle de Simon aux dirigeants. J’ai entendu et lu toutes sortes de commentaires en ce qui le concerne. Liverpool l’aime et il aime Liverpool, c’est un professionnel », a ainsi déclaré l’agent du gardien belge.