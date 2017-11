L’ancien propriétaire de Zamalek Mamdouh Abbas, qui avait refusé de recruter Mohamed Salah au début de sa carrière, a été invité par l’Égyptien de 25 ans pour le match Liverpool-Chelsea samedi dernier. Le dirigeant s’est entretenu avec l’agent du joueur et a confirmé la piste révélée par Mido une semaine plus tôt sur son compte Twitter.

« Il est dans une institution dont le travail permet de tirer le meilleur de chaque joueur. Il respecte énormément ceux qui sont en charge de cette institution et avec son agent, nous sommes d’accord sur le fait qu’il devrait rester là-bas jusqu’à la fin de la saison. S’il score plus de 20 buts cette saison, son prix pourrait dépasser les 150 millions d’euros. Le plus probable est que la prochaine destination de Salah soit la Liga », aurait ainsi confié Mamdouh Abbas à King Fut.