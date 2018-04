Si Liverpool a signé l’un des exploits des quarts de finale aller de la Ligue des Champions (3-0), la soirée des Reds a quelque été ternie par un incident survenu avant le coup d’envoi du match face à Manchester City. En effet, alors que le bus des Citizens arrivait à Anfield, quelques supporters du club de la Mersey ont réservé un accueil hostile au car mancunien (jets de projectiles).

Une attitude qui a débouché sur l’ouverture d’une enquête de l’UEFA et qui a provoqué la colère de l’entraîneur liverpuldien Jürgen Klopp. « Je dois présenter mes excuses par rapport aux événements survenus avant le match. C’est bizarre. Vous êtes dans votre bus au milieu de la foule, c’est fantastique, c’est génial, c’est la passion. Quand nous sommes arrivés au stade, la première chose qu’on m’a dite c’est qu’ils (les supporters) s’en sont pris au bus de Manchester City. Ça a tout tué. Vous donnez l’opportunité aux gens de faire quelque chose de bien, et à cause de quelques idiots, ça ne se reproduira plus », a-t-il déclaré en conférence de presse.