Recruté par Liverpool, le milieu de terrain guinéen du RB Leipzig a signé avec les Reds en août 2017 mais il rejoindra le finaliste de la Ligue des Champions le 1er juillet 2018. L’ancien joueur d’Istres notamment va coûter plus cher à Liverpool. Lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga, le RB Leipzig s’est imposé à Berlin contre le Hertha sur le score de 2-6.

Les hommes de Ralph Hasenhüttl terminent sixièmes, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Cette présence dans cette coupe d’Europe modifie le prix initial du transfert (54 millions d’euros) avec un ajout de 5 millions d’euros supplémentaires. Les Reds débourseront donc 59 millions d’euros au total. Le RB Leipzig pouvait ramasser plus, à savoir 11 millions d’euros supplémentaires sur le montant de départ s’il avait terminé dans le top 4.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita : https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v

— Liverpool FC (@LFC) 29 août 2017